В предпоследнем туре москвичи могут выйти на третье место. Шансы на этот исход увеличит победа.
В прошлый раз хозяева не имели проблем с этим соперником. Клуб выиграл со счетом 2:0. Посмотрим, как будет в этот раз.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров на победу составляют 1.44 и 5.80 соответственно.
- Эксперты LiveSport предложили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Искусственный интеллект предсказывает победу «Динамо» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.
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