Матч 29-го тура РПЛсостоится 18 мая в 16:30 по мск.

В предпоследнем туре москвичи могут выйти на третье место. Шансы на этот исход увеличит победа.

В прошлый раз хозяева не имели проблем с этим соперником. Клуб выиграл со счетом 2:0. Посмотрим, как будет в этот раз.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров на победу составляют 1.44 и 5.80 соответственно.

Эксперты LiveSport предложили прогноз с коэффициентом 2.20.

Искусственный интеллект предсказывает победу «Динамо» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.