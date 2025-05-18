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    CF Sparta Selemet — Петрокуб: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол
    В 20:00 мск. 18.05.2025 в Суперлиге Молдовы начнется футбольный матч между командами CF Sparta Selemet и Петрокуб. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Предстоящий футбольный матч CF Sparta Selemet — Петрокуб обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

    Команды находятся в разной форме, тем не менее, факторы своего поля, истории встреч и проблем с составом делают предстоящий матч CF Sparta Selemet — Петрокуб довольно непредсказуемым.

    Последний матч команд между собой: Петрокуб — CF Sparta Selemet 3:1.

    Прогноз на матч CF Sparta Selemet — Петрокуб

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