приметв матче последнего тура сезона немецкой Бундеслиги. Встреча команд состоится 17 мая в 16:30 мск.

«Майнцу» необходима победа. Именно она гарантирует хозяева выход в еврокубки. В противном случае им придется уповать на случай.

Победа «ноль пятых» вполне реальна, учитывая, что «Байеру» уже ничего не нужно. Клуб вышел в Лигу чемпионов. В домашних стенах «Майнц» будет крайне агрессивен и решителен. Так что претендент на Лигу конференций попытается взять реванш у леверкузенцев за 3 поражения подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры принимают ставки с коэффициентами 2.43 и 2.75 соответственно.

По мнению экспертов LiveSport, «Майнц» будет настроен по-боевому. Они предсказывают результативный матч. Ставки доступны в прогнозе.

Искусственный интеллект спрогнозировал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Майнц» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.

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