«Майнцу» необходима победа. Именно она гарантирует хозяева выход в еврокубки. В противном случае им придется уповать на случай.
Победа «ноль пятых» вполне реальна, учитывая, что «Байеру» уже ничего не нужно. Клуб вышел в Лигу чемпионов. В домашних стенах «Майнц» будет крайне агрессивен и решителен. Так что претендент на Лигу конференций попытается взять реванш у леверкузенцев за 3 поражения подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры принимают ставки с коэффициентами 2.43 и 2.75 соответственно.
- По мнению экспертов LiveSport, «Майнц» будет настроен по-боевому. Они предсказывают результативный матч. Ставки доступны в прогнозе.
- Искусственный интеллект спрогнозировал нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Майнц» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.
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