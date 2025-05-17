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    Эдуард Сперцян«Оренбург» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
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    «Майнц» — «Байер»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Майнц» примет «Байер» в матче последнего тура сезона немецкой Бундеслиги. Встреча команд состоится 17 мая в 16:30 мск.

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    «Майнцу» необходима победа. Именно она гарантирует хозяева выход в еврокубки. В противном случае им придется уповать на случай.

    Победа «ноль пятых» вполне реальна, учитывая, что «Байеру» уже ничего не нужно. Клуб вышел в Лигу чемпионов. В домашних стенах «Майнц» будет крайне агрессивен и решителен. Так что претендент на Лигу конференций попытается взять реванш у леверкузенцев за 3 поражения подряд.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры принимают ставки с коэффициентами 2.43 и 2.75 соответственно.

    • По мнению экспертов LiveSport, «Майнц» будет настроен по-боевому. Они предсказывают результативный матч. Ставки доступны в прогнозе.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Майнц» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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