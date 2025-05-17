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    Луис Энрике: С Семаком у нас очень хорошие отношения

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    Футболист «Зенита» Луис Энрике высказался о работе под руководством главного тренера Сергея Семака.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Семак тренер-мотиватор или тактик? Думаю, он успешно сочетает в себе два этих качества. Перед играми он говорит с командой, мотивирует и заряжает на победу, помогает советами. И тактически он очень силен. У нас очень хорошие отношения. Мне нравится работать с ним, и думаю, это взаимно», — приводит слова Луиса Энрике «КП».

    В нынешнем сезоне Луис Энрике сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 28 туров «Зенит» с 60 очками идет вторым в таблице РПЛ.

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