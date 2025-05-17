Луис Энрике: С Семаком у нас очень хорошие отношения

Футболист «Зенита»высказался о работе под руководством главного тренера

«Семак тренер-мотиватор или тактик? Думаю, он успешно сочетает в себе два этих качества. Перед играми он говорит с командой, мотивирует и заряжает на победу, помогает советами. И тактически он очень силен. У нас очень хорошие отношения. Мне нравится работать с ним, и думаю, это взаимно», — приводит слова Луиса Энрике «КП».

В нынешнем сезоне Луис Энрике сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Календарь и таблица РПЛ

После 28 туров «Зенит» с 60 очками идет вторым в таблице РПЛ.