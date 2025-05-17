2-й периодТрактор — Локомотив 1:2Онлайн
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    Мартин Гернат«Трактор» — «Локомотив» 1:2. Онлайн, прямая трансляция
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    Вагнер Лав — о Семаке: У него есть навык и возможности справляться с бразильцами Зенита«

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    Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав высоко оценил работу Сергея Семака, назвав его лучшим тренером в России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Он очень умный, умеет обращаться с футболистами, в том числе с большим количеством бразильцев. Всегда очень внимательно оценивает ситуацию, и как капитан был очень хорош. Поэтому у него есть навык и возможности справляться с бразильцами Зенита», — цитирует Лава «Чемпионат».

    Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года и под его руководством команда шесть раз подряд становилась чемпионом России, а также дважды выигрывала Кубок страны.

    В текущем сезоне «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ, уступая «Краснодару» четыре балла после 28 туров, имея игру в запасе.

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