Вагнер Лав — о Семаке: У него есть навык и возможности справляться с бразильцами Зенита«

Бывший нападающийвысоко оценил работу, назвав его лучшим тренером в России.

«Он очень умный, умеет обращаться с футболистами, в том числе с большим количеством бразильцев. Всегда очень внимательно оценивает ситуацию, и как капитан был очень хорош. Поэтому у него есть навык и возможности справляться с бразильцами Зенита», — цитирует Лава «Чемпионат».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года и под его руководством команда шесть раз подряд становилась чемпионом России, а также дважды выигрывала Кубок страны.

В текущем сезоне «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ, уступая «Краснодару» четыре балла после 28 туров, имея игру в запасе.