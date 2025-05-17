В 34-м туре французской Лиги 1проведут очную встречу. Она запланирована на 17 мая 22:00 мск.

В заключительном туре сезона «монегаски» имеют шанс завоевать серебро. Для этого нужно победить, однако даже в таком случае не все будет зависеть от них.

«Монако» не проигрывает «Лансу» последние 4 матча. В трех из них он выиграл. Для команды Головина вырисовывается неплохая перспектива. Посмотрим, как будет на деле.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

За 3.15 можно поставить на победу «Ланса», за 2.23 букмекеры выставили победу «Монако».

Эксперты LiveSport ожидают увидеть решительные действия со стороны гостей. Свои ставки они выложили в прогнозе.

Искусственный интеллект ожидает минимальную победу «Монако» 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ланс» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.