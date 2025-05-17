«Дженоа» в этом матче уже ничего не теряет. Команда получила прописку на следующий сезон. «Аталанта» также решила вопрос с Лигой чемпионов. По сути, игра не имеет большого значения для обеих команд.
Смогут ли соперники продемонстрировать интересный футбол, учитывая турнирную ситуацию? Прошлый поединок принес 6 голов. Бергамаски одержали крупную победу со счетом 5:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 4.15 на «Дженоа», 3.85 на ничью, 1.88 на «Аталанту».
- Эксперты LiveSport считают, что команды могут порадовать неожиданным исходом. Каким именно, можно узнать в этом прогнозе.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Аталанты» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Дженоа» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.
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