Матч 37-го турасостоится 17 мая в Генуе в 21:45 по мск.

«Дженоа» в этом матче уже ничего не теряет. Команда получила прописку на следующий сезон. «Аталанта» также решила вопрос с Лигой чемпионов. По сути, игра не имеет большого значения для обеих команд.

Смогут ли соперники продемонстрировать интересный футбол, учитывая турнирную ситуацию? Прошлый поединок принес 6 голов. Бергамаски одержали крупную победу со счетом 5:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 4.15 на «Дженоа», 3.85 на ничью, 1.88 на «Аталанту».

Эксперты LiveSport считают, что команды могут порадовать неожиданным исходом. Каким именно, можно узнать в этом прогнозе.

Искусственный интеллект предсказал победу «Аталанты» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Дженоа» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.