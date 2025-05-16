Ямаль: Я работаю не ради того, чтобы забивать важные голы, а ради своего клуба

Нападающийподелился эмоциями после того, какдосрочно стала чемпионом Испании, обыгравв 36-м туре Ла Лиги со счётом 2:0.

«Мы очень счастливы. Всегда есть какие-то сомнения до самого конца, понимаете? Это очень важно для клуба, и мы этого добились. Я работаю не ради того, чтобы забивать важные голы, а ради своего клуба. Мне все равно, что говорят люди за его пределами», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Ламин Ямаль в текущем сезоне провёл 52 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 24 результативные передачи.

Победа в чемпионате стала для «Барселоны» первой с 2023 года и ознаменовала успешный старт эры под руководством Ханса-Дитера Флика.