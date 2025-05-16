16 мая в Лондоне состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в которомна «Стэмфорд Бридж» примет

«Челси» в предстоящем матче нужна победа, поскольку клуб борется за 5-е место в зоне Лиги чемпионов. В спину ему дышит «Астон Вилла», которая в случае успеха может обойти «аристократов».

МЮ уже давно все понял. Его главный матч будет через пару недель в Лиге Европы. Однако команда Рубена Аморима всегда серьезно настраивается на подобного рода матчи. Поэтому стоит ждать боевой настрой у «манкунианцев».

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.58 на победу «Челси», 4.70 на ничью, 5.80 на победу «Манчестер Юнайтед».

Эксперты LiveSport не ждут высокой голевой активности от команд. Ставки на матч они предложили в этом прогнозе.

Искусственный интеллект предложил поставить на ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.