«Челси» в предстоящем матче нужна победа, поскольку клуб борется за 5-е место в зоне Лиги чемпионов. В спину ему дышит «Астон Вилла», которая в случае успеха может обойти «аристократов».
МЮ уже давно все понял. Его главный матч будет через пару недель в Лиге Европы. Однако команда Рубена Аморима всегда серьезно настраивается на подобного рода матчи. Поэтому стоит ждать боевой настрой у «манкунианцев».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.58 на победу «Челси», 4.70 на ничью, 5.80 на победу «Манчестер Юнайтед».
- Эксперты LiveSport не ждут высокой голевой активности от команд. Ставки на матч они предложили в этом прогнозе.
- Искусственный интеллект предложил поставить на ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.
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