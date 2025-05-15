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    Петржела: Даже если Семак выиграет чемпионство в этом сезоне, я бы его все равно уволил

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    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что клубу стоит расстаться с Сергеем Семаком, даже если команда снова выиграет чемпионат России.

    Властимил Петржела
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    Властимил Петржела

    «Семак уже длительное время находится в клубе. Надо пригласить другого тренера, чтобы освежить команду. Даже если Семак выиграет чемпионство в этом сезоне, я бы его все равно уволил. Слишком долгий срок работы тренера в одном клубе — не всегда на пользу», — цитирует Петржелу «Риа-Спорт».

    Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года и за это время стал самым титулованным тренером в истории клуба: шесть раз подряд приводил команду к чемпионству, а также выигрывал Кубок и Суперкубок России.

    В текущем сезоне РПЛ петербуржцы занимают второе место, уступая «Краснодару» всего одно очко за два тура до конца чемпионата.

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