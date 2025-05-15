Петржела: Даже если Семак выиграет чемпионство в этом сезоне, я бы его все равно уволил

Бывший главный тренерсчитает, что клубу стоит расстаться с, даже если команда снова выиграет чемпионат России.

«Семак уже длительное время находится в клубе. Надо пригласить другого тренера, чтобы освежить команду. Даже если Семак выиграет чемпионство в этом сезоне, я бы его все равно уволил. Слишком долгий срок работы тренера в одном клубе — не всегда на пользу», — цитирует Петржелу «Риа-Спорт».

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года и за это время стал самым титулованным тренером в истории клуба: шесть раз подряд приводил команду к чемпионству, а также выигрывал Кубок и Суперкубок России.

В текущем сезоне РПЛ петербуржцы занимают второе место, уступая «Краснодару» всего одно очко за два тура до конца чемпионата.