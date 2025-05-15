В матче 36-го тура чемпионата Испаниипроведут очную встречу, которая состоится 15 мая в 22:30 мск.

Перед встречей с «Барселоной» хозяева проиграли 3 поединка подряд. Учитывая, что «блауграна» настроены на победу, «попугаям» будет крайне сложно.

Команда Ханси Флика идет на серии уверенных побед, а после того, как она одолела мадридский «Реал», стала еще более уверенной в себе. Победа в предстоящем матче для гостей — это серьезный шаг к чемпионскому титулу.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что «Барселона» не оставит шансов «Эспаньолу». Котировки составляют 8.00 на хозяев и 1.38 на гостей.

Эксперты LiveSport полагают, что встреча пройдет без сюрпризов при полном доминировании «Барселоны». Прогноз можно почитать здесь.

Искусственный интеллект предсказал результативный матч со счетом 3:2 в пользу «Барселоны».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

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