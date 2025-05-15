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    Александр Бубнов объяснил причины плохой игры «Спартака» во второй половине сезона

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    Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил ухудшение результатов «Спартака» этой весной частой ротацией состава и проблемами в атаке.

    ФК Спартак
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    ФК Спартак

    «С ними злую шутку сыграли конкуренция и очень большой выбор. Станкович задергался, стал ротировать состав очень сильно. И казалось бы, такая группа атаки, да, Угальде перестал забивать. Почему? Потому что до него мяч не доходит», — приводит слова Бубнова «Чемпионат».

    Ранее эксперт также отмечал, что трансферная кампания «Спартака» усилила нападение, но не решила ключевые проблемы в защите — команде нужны были качественные защитники, которых не приобрели.

    После 28 туров Российской Премьер-лиги «Спартак» занимает 5-е место, набрав 51 очко (15 побед, 6 ничьих, 7 поражений, разница мячей 49–25).

    В последних пяти играх у московского клуба лишь одна победа — над «Акроном»(3:2).

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