Арустамян: ЦСКА — лучшая команда весны

Журналистоценил игру и результаты ЦСКА этой весной. Ранее армейцы вышли в финал Пути РПЛ Кубка России, победив «Зенит» (2:0, 4:3 пен.).

«После первого матча ЦСКА с "Зенитом" в Кубке читал комментарии Марко Николича, и был ошеломлён его спокойствием. Будто бы Марко даже удовлетворился теми 0:2 в Петербурге — да, указал на ошибки своих при пропущенных мячах, но в целом хвалил команду и говорил о шансах отыграться. Я тогда думал: да какие шансы? Счёт 0:2, очень неприятное поражение, вроде бы без особых шансов. Но, как мы уже отмечали, ЦСКА этой весной реально на отличном ходу. Это показала победа над "Спартаком", ну а сегодня команда Николича превзошла все ожидания.

ЦСКА — лучшая команда весны на данный момент. Понятно, впереди развязка сезона в чемпионате, а ЦСКА ещё остаётся один шаг. Но нельзя не отметить Николича — действительно топового тренера РПЛ», — написал Арустамян в телеграм-канале.

В прошлом сезоне Кубок России завоевал санкт-петербургский «Зенит».