Погребняк: Единственный шанс у «Спартака» — выиграть Кубок

Бывший нападающий сборной Россиивысказался об игре «Спартака» в этом сезоне.

«У "Спартака" очевидный регресс, забивать некому — Угальде сбавил. Конечно, еще есть Барко и Маркиньос. Единственный шанс у "Спартака" — выиграть Кубок. Тогда сезон можно будет считать успешным. Бороться за чемпионство у нас могут пока только две команды.

Станкович? Действительно, у "Спартака" есть какая-то цикличность. Сначала боготворят, а потом появляются слухи об уходе тренера. Но все равно, от любви до ненависти один шаг. Станкович нравится мне как тренер и человек. Пока рано делать выводы, сперва надо пройти "Ростов", — цитирует Погребняка "Спорт-Экспресс".

Напомним, "Спартак" идет пятым в турнирной таблице РПЛ, но вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с "Ростовом".