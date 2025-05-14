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    ЦСКА — «Зенит»ЦСКА — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Болонья Милан
    anzhi .SubTitle «Милан» — «Болонья»: смотреть онлайн в прямом эфире 14 мая «Милан» и «Болонья» сыграют финал Кубка Италии. Встреча состоится в Риме на стадионе «Олимпико». Начало встречи в 22:00 мск.

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    Обе команды еще не гарантировали себе попадание в еврокубки через чемпионат. Таким образом, нас ждет упорная борьба, так как победа в финале позволит одному из соперников пройти в континентальный турнир.

    В нынешнем сезоне «Милан» и «Болонья» дважды сыграли в Серии А. Один раз выиграли «борзые», один — «россонери». Так что у оппонентов паритет. Посмотрим, кому победа достанется в этот раз.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 3.10 и 2.54 на победу в основное время матча, 2.04 и 1.76 на победу команд в финале.

    • «Милан» — фаворит экспертов LiveSport, которые предложили две ставки на него. Их можно посмотреть здесь.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Милан» — «Болонья» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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