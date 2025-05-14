anzhi .SubTitle «Милан» — «Болонья»: смотреть онлайн в прямом эфире 14 маясыграют финал Кубка Италии. Встреча состоится в Риме на стадионе «Олимпико». Начало встречи в 22:00 мск.

Обе команды еще не гарантировали себе попадание в еврокубки через чемпионат. Таким образом, нас ждет упорная борьба, так как победа в финале позволит одному из соперников пройти в континентальный турнир.

В нынешнем сезоне «Милан» и «Болонья» дважды сыграли в Серии А. Один раз выиграли «борзые», один — «россонери». Так что у оппонентов паритет. Посмотрим, кому победа достанется в этот раз.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают такие коэффициенты: 3.10 и 2.54 на победу в основное время матча, 2.04 и 1.76 на победу команд в финале.

«Милан» — фаворит экспертов LiveSport, которые предложили две ставки на него. Их можно посмотреть здесь.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Милан» — «Болонья» смотрите на LiveCup.Run.

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