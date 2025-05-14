Ледяхов: Новичков-легионеров «Спартака» оцениваю как провал

Бывший футболист «Спартака»оценил зимние трансферы команды. Он рассказал, как оценивает новичков красно-белых.

«Как оценю новичков-легионеров? Ну как, как… Как провал, я могу только оценить.

Потому что все-таки их брали, когда "Спартак" шел на очень высоком месте. И 27-летнего нападающего Ливая Гарсию почти за 20 миллионов евро из чемпионата Греции, очевидно, не на перспективу подписывали. Он должен был прийти и решать задачи здесь. С этим расчетом его и покупали, чтобы усилить "Спартак", чтобы побороться в весенней части, быть в двойке или в тройке лидеров.

Точно так же аргентинца Солари брали тоже за большие деньги, а он почти не играет. Естественно, люди будут критиковать, потому что все-таки все рассчитывали на них, как на усиление. А пока что никакого усиления не было. Более того, получилось так, что взяли этого нападающего Гарсию, и Угальде сник, и больше забить не мог. Было все до этого нормально, а получилось теперь наоборот, только хуже себе сделали. И сейчас ни один нападающий не может забить. И вот такие вот перепады в игре у красно-белых», — приводит слова Ледяхова «МК».