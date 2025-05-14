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    Ливай Гарсия оценил уровень РПЛ

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    Форвард московского «Спартака» Ливай Гарсия рассказал, чем отличается РПЛ от голландской Эредивизи, чемпионата Греции и Израиля, где ранее выступал тринидадец.

    Ливай Гарсия
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    Ливай Гарсия

    «За несколько месяцев успел понять, что в России многое завязано на физике. К тому же для успешной игры здесь нужно быть сильным ментально. В Голландии футбол другой, более тактически ориентированный. Уровень чемпионата в Греции выше, чем в Израиле. Но тогда при переезде из одной страны в другую я не почувствовал колоссальной разницы.

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    • В России могу отметить уровень команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы: с ними часто бывает очень непросто. В Греции же, к примеру, есть четыре топ-клуба, которые разыгрывают медали между собой, и остальные, кто борется за выживание и сильно уступает в классе.

    Еще обратил внимание на фактор возраста. В "маленьких" командах здесь немало молодых игроков, мечтающих о большой карьере. Они сражаются на поле, имея хорошие физические данные», — цитирует Гарсию сайт красно-белых.

    Календарь и таблица РПЛ

    27-летний Ливай Гарсия стал игроком «Спартака» в феврале 2025 года, перейдя из греческого АЕК за рекордные для клуба 18,7 млн евро. Всего за команду сыграл 13 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

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