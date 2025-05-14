19:30ЦСКА — ЗенитОнлайн
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    ЦСКА — «Зенит»ЦСКА — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    ЦСКА — «Зенит»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    14 мая на «ВЕБ Арене» в Москве ЦСКА примет «Зенит» в рамках ответного поединка финала Кубка России. Начало в 19:30 мск.

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    «Зенит» одержал победу в прошлом матче со счетом 2:0. Сейчас питерцы набрали впечатляющую форму. Они долгое время не знают вкуса поражений и ЦСКА будет сложно отыграться.

    За последние 6 матчей гости выиграли 5 раз, чем «армейцы» похвастаться не могут. Хотя ЦСКА подошел к этой игре после победы над лидером РПЛ «Краснодаром» (1:0).

    В нынешнем сезоне из трех очных поединков «Зенит» выиграл два. Один раз была зафиксирована ничья. Сможет ли ЦСКА одержать важную победу над «Зенитом»?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • ЦСКА — фаворит букмекеров за 2.31. За 3.50 можно поставить на победу «Зенита». 6.25 и 1.12 на выход в последний этап турнира.

    • Эксперты LiveSport ждут результативную и равную игру. В своем прогнозе они предложили ставки.

    • Искусственный интеллект предсказал победу «Зенита» со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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