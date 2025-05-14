14 мая на «ВЕБ Арене» в Москвеприметв рамках ответного поединка финала Кубка России. Начало в 19:30 мск.

«Зенит» одержал победу в прошлом матче со счетом 2:0. Сейчас питерцы набрали впечатляющую форму. Они долгое время не знают вкуса поражений и ЦСКА будет сложно отыграться.

За последние 6 матчей гости выиграли 5 раз, чем «армейцы» похвастаться не могут. Хотя ЦСКА подошел к этой игре после победы над лидером РПЛ «Краснодаром» (1:0).

В нынешнем сезоне из трех очных поединков «Зенит» выиграл два. Один раз была зафиксирована ничья. Сможет ли ЦСКА одержать важную победу над «Зенитом»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

ЦСКА — фаворит букмекеров за 2.31. За 3.50 можно поставить на победу «Зенита». 6.25 и 1.12 на выход в последний этап турнира.

Эксперты LiveSport ждут результативную и равную игру. В своем прогнозе они предложили ставки.

Искусственный интеллект предсказал победу «Зенита» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.

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