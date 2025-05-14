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    ЦСКА — «Зенит»ЦСКА — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    «Алавес» — «Валенсия»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 36-го тура испанской Примеры «Алавес» и «Валенсия» проведут очную ставку. Она состоится 14 мая в 20:00 мск.

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    «Алавес» в одном пункте от зоны вылета. Уже после этого тура он может оказаться там. В гости приехала «Валенсия», которая окрылена после двух побед подряд. «Бэтмены» выдают неплохую концовку и давно обезопасили себя от вылета.

    В нынешнем сезоне команды сыграли один раз. Была зафиксирована результативная ничья 2:2.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • За 2.20 «Алавес» является фаворитом поединка, на победу «Валенсии» букмекеры дают 3.85.

    • Эксперты LiveSport ждут, что в этот раз победитель будет выявлен. В этом прогнозе они предложили две ставки на игру.

    • Искусственный интеллект считает, что «Алавес» одержит победу 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Алавес» — «Валенсия» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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