«Алавес» в одном пункте от зоны вылета. Уже после этого тура он может оказаться там. В гости приехала «Валенсия», которая окрылена после двух побед подряд. «Бэтмены» выдают неплохую концовку и давно обезопасили себя от вылета.
В нынешнем сезоне команды сыграли один раз. Была зафиксирована результативная ничья 2:2.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- За 2.20 «Алавес» является фаворитом поединка, на победу «Валенсии» букмекеры дают 3.85.
- Эксперты LiveSport ждут, что в этот раз победитель будет выявлен. В этом прогнозе они предложили две ставки на игру.
- Искусственный интеллект считает, что «Алавес» одержит победу 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Алавес» — «Валенсия» смотрите на LiveCup.Run.
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