Тебас: Если у чемпиона меньше 90 очков, значит лига очень конкурентная

Глава Ла Лигидал свою оценку текущему сезону чемпионата Испании.

«Футбол в Испании составляет 1,4% ВВП. В Европе более 40 профессиональных лиг, более 75 140 сотрудников, более 68 000 игроков и 20 миллиардов евро медиадоходов, которые распределяются, и все это находится под угрозой. Если бы Суперлига была введена в Испании, мы бы заработали на 1,16 миллиарда евро меньше, или на 32%.

Я думаю не столько о том, что всегда побеждают "Реал", "Барселона" и иногда "Атлетико", сколько о том, что у чемпиона может быть меньше 90 очков. Потому что если такое происходит, значит что лига очень конкурентная.

Важно, чтобы была неопределенность, а не победа с сотней очков, как в свое время у "Сити" или "Реала" Моуринью», — цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что сейчас «Барселона» имеет в своем активе 82 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице, практически обеспечив себе чемпионский титул.