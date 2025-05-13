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    Тебас: Если у чемпиона меньше 90 очков, значит лига очень конкурентная

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Глава Ла Лиги Хавьер Тебас дал свою оценку текущему сезону чемпионата Испании.

    Хавьер Тебас
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    Хавьер Тебас

    «Футбол в Испании составляет 1,4% ВВП. В Европе более 40 профессиональных лиг, более 75 140 сотрудников, более 68 000 игроков и 20 миллиардов евро медиадоходов, которые распределяются, и все это находится под угрозой. Если бы Суперлига была введена в Испании, мы бы заработали на 1,16 миллиарда евро меньше, или на 32%.

    Я думаю не столько о том, что всегда побеждают "Реал", "Барселона" и иногда "Атлетико", сколько о том, что у чемпиона может быть меньше 90 очков. Потому что если такое происходит, значит что лига очень конкурентная.

    Важно, чтобы была неопределенность, а не победа с сотней очков, как в свое время у "Сити" или "Реала" Моуринью», — цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, что сейчас «Барселона» имеет в своем активе 82 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице, практически обеспечив себе чемпионский титул.

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