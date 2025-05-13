приметв матче 36-го тура испанской Примеры, который состоится 13 мая на «Рамон Санчес Писхуан» в 22:30 мск.

Обе команды ведут борьбу за выживание. «Лас-Пальмас» после серии из 3 побед все еще имеет шансы на спасение. В случае победы он может вплотную подобраться к 17-й строчке.

«Севилья» попытается этого не допустить. Команду от пропасти отделяют всего 4 пункта. Пока непонятно, на что рассчитывают «андалусийцы», учитывая, что они не могут выиграть уже 8 матчей подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.68 на победу «Севильи» и 5.40 на победу «Лас-Пальмаса».

По мнению экспертов LiveSport, «Севилья» покажет свою решительность с первых минут. Ставки можно посмотреть здесь.

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Севильи» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Лас-Пальмас» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.