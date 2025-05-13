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    «Севилья» — «Лас-Пальмас»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Севилья» примет «Лас-Пальмас» в матче 36-го тура испанской Примеры, который состоится 13 мая на «Рамон Санчес Писхуан» в 22:30 мск.

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    Обе команды ведут борьбу за выживание. «Лас-Пальмас» после серии из 3 побед все еще имеет шансы на спасение. В случае победы он может вплотную подобраться к 17-й строчке.

    «Севилья» попытается этого не допустить. Команду от пропасти отделяют всего 4 пункта. Пока непонятно, на что рассчитывают «андалусийцы», учитывая, что они не могут выиграть уже 8 матчей подряд.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.68 на победу «Севильи» и 5.40 на победу «Лас-Пальмаса».

    • По мнению экспертов LiveSport, «Севилья» покажет свою решительность с первых минут. Ставки можно посмотреть здесь.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Севильи» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Лас-Пальмас» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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