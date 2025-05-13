Обе команды ведут борьбу за выживание. «Лас-Пальмас» после серии из 3 побед все еще имеет шансы на спасение. В случае победы он может вплотную подобраться к 17-й строчке.
«Севилья» попытается этого не допустить. Команду от пропасти отделяют всего 4 пункта. Пока непонятно, на что рассчитывают «андалусийцы», учитывая, что они не могут выиграть уже 8 матчей подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.68 на победу «Севильи» и 5.40 на победу «Лас-Пальмаса».
- По мнению экспертов LiveSport, «Севилья» покажет свою решительность с первых минут. Ставки можно посмотреть здесь.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Севильи» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Лас-Пальмас» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.