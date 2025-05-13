Мостовой: Единственное, что надо Станковичу — взять в штаб Мостового

Бывший футболист сборной Россиивысказался о будущем

«У команды есть еще Кубок России. Это может спасти сезон. Я всегда ставлю "Спартак" в тройку, ниже он для меня быть не может. Не считаю, что Станковича нужно убирать. Вспомните игру с "Зенитом", все кричали, что надо продлить контракт. Единственное, что надо Станковичу — взять в штаб Мостового. К нему бы я пошел, конечно. Какая разница — там сидит 10 или 11 человек.

Губерниев предложил позвать меня в "Спартак"? Если Дима так говорит, это хорошо. Но главным тренером я, к сожалению, формально быть не могу. У меня есть лицензия помощника. Спасибо Диме. Если бы я был в "Спартаке", то он тоже был бы недалеко. Где‑то рядом с моим штабом», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает только пятое место в турнирной таблице РПЛ.