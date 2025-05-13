Кроос: Даже при счете 2:0 я сомневался, что матч сложится в пользу «Реала»

Бывший полузащитниквысказался о поражении «сливочных» в матче 35-го тура Примеры против(3:4).

«По правде сказать, даже при счёте 2:0 я сомневался, что матч сложится в пользу "Реала".

Именно это в "Барсе" и удивляет. Они продолжают играть, не обращая внимания ни на что. Они не боялись уступить. А у "Реала" даже при счёте 2:0 были видны сомнения.

Они (»Барса«) очень ловко распоряжаются мячом. Мадридцы действовали не очень уверенно, и удивительно, что они не использовали преимущество в счёте.

"Реал" лишился почти всех защитников. Можно подумать, что "Реал" будет играть от обороны, но для этого нужны футболисты, умеющие защищаться. Большинство команд прессингуют высоко, из-за этого в нынешнем сезоне было так непросто соперничать с лучшими», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

После этого матча «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 75-ю очками в активе.