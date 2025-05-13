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    Максим Шабанов«Локомотив» — «Трактор» 0:0. Онлайн, прямая трансляция
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    Деку: Результаты «Барселоны» немного превзошли ожидания

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    Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о текущем сезоне для каталонской команды.

    Деку
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    Деку

    «В начале сезона моей идеей, учитывая все изменения, было конкурировать. То есть бороться за победу. Нужно было не потерять шансы на титул к 36-му туру.

    Но результаты немного превзошли ожидания: мы боролись с сильным "Реалом", а в финал Лиги чемпионов не вышли из-за одной детали. Нужно продолжать в том же духе», — цитирует ESPN.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, что «Барселона» практически обеспечила чемпионский титул, а также выиграла Кубок и Суперкубок Испании. Помимо этого, каталонцы дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

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