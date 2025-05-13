Деку: Результаты «Барселоны» немного превзошли ожидания

Спортивный директорвысказался о текущем сезоне для каталонской команды.

«В начале сезона моей идеей, учитывая все изменения, было конкурировать. То есть бороться за победу. Нужно было не потерять шансы на титул к 36-му туру.

Но результаты немного превзошли ожидания: мы боролись с сильным "Реалом", а в финал Лиги чемпионов не вышли из-за одной детали. Нужно продолжать в том же духе», — цитирует ESPN.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что «Барселона» практически обеспечила чемпионский титул, а также выиграла Кубок и Суперкубок Испании. Помимо этого, каталонцы дошли до полуфинала Лиги чемпионов.