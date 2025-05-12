Тарханов: При Станковиче у «Спартака» хотя бы игра наладилась

Российский тренервысказался о ситуации в «Спартаке». Специалист отметил, чтосмог наладить игру красно-белых.

«При Абаскале не было ни игры, ни результата, а при Станковиче хотя бы игра наладилась. Но не хватает стабильности команде — на топ-клубы они выходят с настроем, а условному махачкалинскому "Динамо" проигрывают. Станковичу нужно наладить работу в этом плане. При Романцеве всегда выходили и продавливали любого соперника!» — цитирует Тарханова Rusfootball.

Календарь и таблица РПЛ

11 мая «Спартак» в дерби уступил «Динамо» со счетом 0:2. Красно-белые с 51 очком опустились на 5-е место в таблице РПЛ.