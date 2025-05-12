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    Тарханов: При Станковиче у «Спартака» хотя бы игра наладилась

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    Российский тренер Александр Тарханов высказался о ситуации в «Спартаке». Специалист отметил, что Деян Станкович смог наладить игру красно-белых.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «При Абаскале не было ни игры, ни результата, а при Станковиче хотя бы игра наладилась. Но не хватает стабильности команде — на топ-клубы они выходят с настроем, а условному махачкалинскому "Динамо" проигрывают. Станковичу нужно наладить работу в этом плане. При Романцеве всегда выходили и продавливали любого соперника!» — цитирует Тарханова Rusfootball.

    Календарь и таблица РПЛ

    11 мая «Спартак» в дерби уступил «Динамо» со счетом 0:2. Красно-белые с 51 очком опустились на 5-е место в таблице РПЛ.

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