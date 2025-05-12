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    Орлов: Абсолютно непонятно, что с Глушенковым

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    Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на спад в игре российского хавбека «Зенита» Максима Глушенкова.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «У "Зенита" сейчас есть огромная проблема — у них нет центра поля. Последний матч это показал. Вендела нет — получил травму. Абсолютно непонятно, что с Глушенковым. Он сейчас как никогда нужен команде, чтобы созидать голевые атаки. И Глушенков умел их создавать, но что с ним происходит? В двух матчах до Махачкалы его меняли или в перерыве, или в начале второго тайма. И неслучайно меняли — у него ничего не получалось.

    Но контракт-то надо отрабатывать — это серьёзная история. Всё-таки тебя приглашали, рассчитывали. А он где-то недорабатывает, какие-то у него сложились стереотипы. Чтобы перестроиться, нужно слушать тренера и выполнять новые задания.

    Покажите вашу полузащиту, и я скажу, что у вас за команда — эту футбольную аксиому никто не отменял. Так было всегда, сколько футбол существует. Центр поля — это главное», — сказал Орлов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Глушенков перешел в «Зенит» прошлым летом из «Локомотива». Сейчас питерский клуб идет вторым в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

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