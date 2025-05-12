Экс-президент «Локомотива» Наумов: Станкович считает, что «Спартак» ущемляют в каждом моменте

Бывший президент московскогораскритиковал игру и результатыво второй части сезона РПЛ.

Казалось, Станкович нашёл свою игру и оптимальный состав, но потом начались срывы. В каждом моменте он считает, что Спартак ущемляют. В принципе, Станкович создает неплохую команду, но все это передается игрокам, а нервозность им мешает«, — приводит слова Наумова "Чемпионат".

После 28 туров РПЛ "Спартак" занимает пятое место в таблице с 51 очком и одержал лишь одну победу в последних пяти матчах — над "Акроном" (3:2).

Главный тренер московского клуба Деян Станкович был назначен на эту должность 1 июля 2024 года, контракт действует до 30 июня 2026 года.