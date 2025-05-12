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    Экс-президент «Локомотива» Наумов: Станкович считает, что «Спартак» ущемляют в каждом моменте

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    Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал игру и результаты «Спартака» во второй части сезона РПЛ.

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    Казалось, Станкович нашёл свою игру и оптимальный состав, но потом начались срывы. В каждом моменте он считает, что Спартак ущемляют. В принципе, Станкович создает неплохую команду, но все это передается игрокам, а нервозность им мешает«, — приводит слова Наумова "Чемпионат".

    После 28 туров РПЛ "Спартак" занимает пятое место в таблице с 51 очком и одержал лишь одну победу в последних пяти матчах — над "Акроном" (3:2).

    Главный тренер московского клуба Деян Станкович был назначен на эту должность 1 июля 2024 года, контракт действует до 30 июня 2026 года.

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