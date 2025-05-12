Губерниев: Станковича нужно выгнать и назначить главным Мостового, тогда «Спартаку» будет счастье

Комментаторрезко высказался о ситуации в московскомпосле поражения команды от(0:2) в 28-м туре РПЛ.

«Мне кажется, Станковича нужно выгнать и назначить главным Мостового, тогда Спартаку будет счастье. Саша наведет порядок, сколько можно терпеть этих временщиков? Клубу нужен настоящий царь», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Губерниев также отметил, что главный тренер красно-белых Деян Станкович не справляется с давлением и теряет контроль над командой, а его стиль напоминает работу предыдущего наставника Гильермо Абаскаля.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года, но после серии неудачных результатов его будущее в клубе находится под вопросом.