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    «Крылья Советов»«Пари НН» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция
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    Губерниев: Станковича нужно выгнать и назначить главным Мостового, тогда «Спартаку» будет счастье

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    Комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о ситуации в московском «Спартаке» после поражения команды от «Динамо» (0:2) в 28-м туре РПЛ.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Мне кажется, Станковича нужно выгнать и назначить главным Мостового, тогда Спартаку будет счастье. Саша наведет порядок, сколько можно терпеть этих временщиков? Клубу нужен настоящий царь», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

    Губерниев также отметил, что главный тренер красно-белых Деян Станкович не справляется с давлением и теряет контроль над командой, а его стиль напоминает работу предыдущего наставника Гильермо Абаскаля.

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    Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года, но после серии неудачных результатов его будущее в клубе находится под вопросом.

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