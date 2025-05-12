«Барселона» продлит контракт с Фликом в конце текущего сезона

и главный тренерсогласовали новый контракт, который будет действовать до июня 2027 года.

Как сообщают ведущие европейские СМИ со ссылкой на Фабрицио Романо, все условия уже утверждены, бумаги готовы, и подписание ожидается в мае — официальный анонс клуб сделает после завершения сезона или сразу после оформления чемпионства.

Флик возглавил «Барселону» в мае 2024 года, подписав двухлетний контракт, который совпадал по сроку с мандатом президента Жоана Лапорты. Новое соглашение продлевает сотрудничество еще на год, до лета 2027-го.

Под руководством 60-летнего Флика «Барселона» уже выиграла Кубок и Суперкубок Испании, а также вышла в полуфинал Лиги чемпионов. В чемпионате Испании каталонцы лидируют за три тура до финиша, опережая ближайшего преследователя на семь очков.