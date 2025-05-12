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    «Крылья Советов»«Пари НН» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция
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    Чанов: Третье место — хороший результат для ЦСКА, учитывая, что на них все уже махнули рукой

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    Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре армейцев в нынешнем сезоне РПЛ.

    Марко Николич — главный тренер ЦСКА
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    Марко Николич — главный тренер ЦСКА

    «Тройка — неплохой, даже хороший результат, учитывая, что на ЦСКА все уже махнули рукой. То, что команда показывает во второй половине чемпионата, это действительно здорово. Надеюсь на дальнейшее положительное движение уже в следующем сезоне.

    Пришел новый тренер, в летнюю паузу у него практически не было времени донести до игроков свою идею. Плюс в команде начали появляться игроки, у которых разный уровень физической подготовки. Полноценная работа была в (зимней) паузе, теперь сложился пазл, в результате мы видим боеспособную команду», — заявил Чанов «Матч ТВ».

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