Чанов: Третье место — хороший результат для ЦСКА, учитывая, что на них все уже махнули рукой

Экс-тренер вратарейвысказался об игре армейцев в нынешнем сезоне РПЛ.

«Тройка — неплохой, даже хороший результат, учитывая, что на ЦСКА все уже махнули рукой. То, что команда показывает во второй половине чемпионата, это действительно здорово. Надеюсь на дальнейшее положительное движение уже в следующем сезоне.

Пришел новый тренер, в летнюю паузу у него практически не было времени донести до игроков свою идею. Плюс в команде начали появляться игроки, у которых разный уровень физической подготовки. Полноценная работа была в (зимней) паузе, теперь сложился пазл, в результате мы видим боеспособную команду», — заявил Чанов «Матч ТВ».

После 28-и туров в РПЛ ЦСКА занимает 3-е место в таблице с 55-ю очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате на 6 баллов.