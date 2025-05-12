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    «Крылья Советов»«Пари НН» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция
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    «Аталанта» — «Рома»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    12 мая в Бергамо «Аталанта» примет «Рому» в матче 36-го тура итальянской Серии А. Начало игры в 21:45 мск.

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    «Рома» попытается сократить разрыв с зоной Лиги чемпионов, который на данный момент составляет 5 пунктов. В случае победы подопечные Клаудио Раньери повысят свои шансы на участие в ЛЧ. Сейчас лучший момент для этого, так как «римляне» набрали хорошую форму.

    Гостям еще предстоит взломать надежную оборону соперника, допустившую всего одну результативную ошибку за четыре последних матча в турнире.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: 2.22 на победу «Аталанты», 3.45 на ничью, 3.30 на победу «Ромы».

    • Эксперты LiveSport считают, что «Аталанта» имеет больше шансов на успех. Ставки доступны в их прогнозе.

    • Ставка искусственного интеллекта — минимальная победа «Аталанты» 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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