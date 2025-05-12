«Рома» попытается сократить разрыв с зоной Лиги чемпионов, который на данный момент составляет 5 пунктов. В случае победы подопечные Клаудио Раньери повысят свои шансы на участие в ЛЧ. Сейчас лучший момент для этого, так как «римляне» набрали хорошую форму.
Гостям еще предстоит взломать надежную оборону соперника, допустившую всего одну результативную ошибку за четыре последних матча в турнире.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 2.22 на победу «Аталанты», 3.45 на ничью, 3.30 на победу «Ромы».
- Эксперты LiveSport считают, что «Аталанта» имеет больше шансов на успех. Ставки доступны в их прогнозе.
- Ставка искусственного интеллекта — минимальная победа «Аталанты» 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run
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