Жорже Мендеш: Ямаль заслужил «Золотой мяч» в этом году. Это очевидно

Агентзаявил, что нападающийзаслуживает получить «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона.

«Ламин Ямаль заслужил Золотой мяч в этом году. Он был лучшим игроком в мире в этом сезоне — это совершенно очевидно. Уровень Ламина достоин Золотого мяча», — приводит слова Мендеша Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 52 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 24 результативные передачи.

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Контракт Ямаля с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года, а рыночная стоимость игрока оценивается в 180 миллионов евро.