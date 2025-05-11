МЮ окрылен выходом в финал Лиги Европы. Возможно, это вдохновит «манкунианцев» на долгожданную победу в АПЛ. Правда, это ничего им не даст.
«Вест Хэм» тоже давно не побеждает. Возможно, «молотобойцы» тоже хотят вспомнить вкус побед.
В последних матчах на «Олд Траффорд» побеждал МЮ. Кроме того, между командами давно не фиксировалась ничья. Посмотрим, как будет в этот раз.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 2.00 на победу «Ман Юнайтед», 3.65 на ничью, 3.60 на победу «Вест Хэма».
- Эксперты LiveSport.Ru не ждут высокой результативности. В их прогнозе можно найти две ставки на поединок.
- ИИ предсказал МЮ победу с минимальным результатом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» смотрите на LiveCup.Run.
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