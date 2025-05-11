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    Игорь Дивеев: Абдулкадыров будет основным игроком ЦСКА и сборной России

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    Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высоко оценил перспективы одноклубника Джамалутдина Абдулкадырова.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    «Могу сказать, что Джама — большой молодец. Для него самое главное, что он слушает подсказы от меня, от Виллиана и Алексея Владимировича. Главное — слушать, когда тебе советуют игроки с опытом, которые играли против того же Кордобы.

    Мы ему советуем и говорим, а он слушает — это главный плюс, о котором я могу сказать. Вы увидите, что в дальнейшем это будет основной игрок ЦСКА и сборной России», — сказал Дивеев «Чемпионату».

    В текущем сезоне Абдулкадыров сыграл за ЦСКА четыре матча во всех турнирах. Текущий контракт с футболистом истекает в июне 2025 года.

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    По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет 50 тыс. евро.

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