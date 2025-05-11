В 28-м туре российской Премьер-лиги состоится московское дерби, в которомпримет. Игра состоится 11 мая на «ВТБ Арене» в 19:30 мск.

Команды являются соседями по таблице с разрывом в один пункт. «Динамо» будет пытаться обогнать «Спартак». Это позволит хозяевам подняться в первую четверку. «Спартак» будет защищаться или попытается догнать ЦСКА.

В нынешнем сезоне было четыре противостояния. Ни в одном «красно-белые» не проиграли, одержав при этом 3 победы.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

2.80 и 2.50 — букмекеры считают «Спартак» фаворитом встречи. На ничью коэффициент составляет 3.75.

Эксперты LiveSport согласен с оценкой букмекеров. Их ставки на игру можно посмотреть здесь.

Искусственный интеллект ждет очередной победы «Спартака». На этот раз со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» Москва — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.

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