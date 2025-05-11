Команды являются соседями по таблице с разрывом в один пункт. «Динамо» будет пытаться обогнать «Спартак». Это позволит хозяевам подняться в первую четверку. «Спартак» будет защищаться или попытается догнать ЦСКА.
В нынешнем сезоне было четыре противостояния. Ни в одном «красно-белые» не проиграли, одержав при этом 3 победы.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- 2.80 и 2.50 — букмекеры считают «Спартак» фаворитом встречи. На ничью коэффициент составляет 3.75.
- Эксперты LiveSport согласен с оценкой букмекеров. Их ставки на игру можно посмотреть здесь.
- Искусственный интеллект ждет очередной победы «Спартака». На этот раз со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Динамо» Москва — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.
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