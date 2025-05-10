проведут очный матч в рамках 33-го тура французской Лиги 1. Встреча состоится 10 мая на стадионе «Стад де ля Моссон». Начало события в 22:00 мск.

ПСЖ будет откровенно отбывать номер. Стоит ждать много молодых игроков. Луис Энрике дал команде отдохнуть после выхода в финал Лиги чемпионов. Однако «Монпелье» это ничего не даст. Даже в случае победы команда все равно не сможет изменить свой статус.

Посмотрим, насколько мотивированы «парижане». Они проиграли уже два матча подряд. «Монпелье» они редко жалеют. Прошлый матч закончился разгромом 6:0. В очной серии столичный клуб выиграл более 10 раз подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 6.00 на «Монпелье», 5.20 на ничью, 1.44 на ПСЖ.

Эксперты LiveSport верят, что ПСЖ повторит успех прошлой встречи. Ставки на матч доступны в прогнозе редакции.

ИИ предсказал ПСЖ победу с сухим результатом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монпелье» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.