ПСЖ будет откровенно отбывать номер. Стоит ждать много молодых игроков. Луис Энрике дал команде отдохнуть после выхода в финал Лиги чемпионов. Однако «Монпелье» это ничего не даст. Даже в случае победы команда все равно не сможет изменить свой статус.
Посмотрим, насколько мотивированы «парижане». Они проиграли уже два матча подряд. «Монпелье» они редко жалеют. Прошлый матч закончился разгромом 6:0. В очной серии столичный клуб выиграл более 10 раз подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 6.00 на «Монпелье», 5.20 на ничью, 1.44 на ПСЖ.
- Эксперты LiveSport верят, что ПСЖ повторит успех прошлой встречи. Ставки на матч доступны в прогнозе редакции.
- ИИ предсказал ПСЖ победу с сухим результатом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монпелье» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.
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