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    Дмитрий Рыбчинский«Оренбург» — «Химки». Онлайн, прямая трансляция
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    «Динамо» Мх — «Зенит»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    10 мая в 17:00 по мск состоится матч 28-го тура РПЛ, в котором «Зенит» сыграет в гостях у махачкалинского «Динамо».

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    Перед игрой клуб из Питера имеет 57 очков и уступает «Краснодару» 4 пункта в борьбе за титул. Чтобы окончательно не выбыть из гонки, гостям необходимо побеждать. В первом круге у них это получилось, посмотрим, получится ли сейчас.

    При этом хозяева сейчас не в лучшей форме. У них 3 поражения подряд. В последнее время их оборона допускает немало ошибок, что, конечно же, только на руку «сине-бело-голубым».

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров ожидаемо в пользу «Зенита»: 7.20 на победу хозяев, 1.50 на победу гостей.

    • Эксперты LiveSport дали две ставки на «Зенит». С ними можно ознакомиться в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Зенита» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Динамо» Мх — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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