10 мая в 17:00 по мск состоится матч 28-го тура РПЛ, в которомсыграет в гостях у махачкалинского

Перед игрой клуб из Питера имеет 57 очков и уступает «Краснодару» 4 пункта в борьбе за титул. Чтобы окончательно не выбыть из гонки, гостям необходимо побеждать. В первом круге у них это получилось, посмотрим, получится ли сейчас.

При этом хозяева сейчас не в лучшей форме. У них 3 поражения подряд. В последнее время их оборона допускает немало ошибок, что, конечно же, только на руку «сине-бело-голубым».

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров ожидаемо в пользу «Зенита»: 7.20 на победу хозяев, 1.50 на победу гостей.

Эксперты LiveSport дали две ставки на «Зенит». С ними можно ознакомиться в этом прогнозе.

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Зенита» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» Мх — «Зенит» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.