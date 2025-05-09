Черчесов: Нам надо уважать свой чемпионат и себя

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался об уровне российского чемпионата.

«Нам надо уважать свой чемпионат и себя. Не завышать или занижать уровень лиги, а объективно ее оценивать. Когда ты знаешь, над чем работать, у тебя будет прогресс, будет шаг вперед. Когда ты себя переоцениваешь, то это плохо, когда недооцениваешь — тоже плохо. Так что надо быть объективным, чтобы делать правильные шаги. Не надо ни на кого смотреть, надо следить за собой и двигаться вперед», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований.