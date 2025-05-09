ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро Мартинес«Интер» и «Пари Сен-Жермен» заслужили выход в финал Лиги чемпионов: именно они были лучшими командами турнира
    Все новости спорта

    Черчесов: Нам надо уважать свой чемпионат и себя

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об уровне российского чемпионата.

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    «Нам надо уважать свой чемпионат и себя. Не завышать или занижать уровень лиги, а объективно ее оценивать. Когда ты знаешь, над чем работать, у тебя будет прогресс, будет шаг вперед. Когда ты себя переоцениваешь, то это плохо, когда недооцениваешь — тоже плохо. Так что надо быть объективным, чтобы делать правильные шаги. Не надо ни на кого смотреть, надо следить за собой и двигаться вперед», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

    Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швеция устроит разгром на домашнем льду
  • Швеция — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Чехия начнет турнир с победы
  • Швейцария — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сохранит ли «Милан» шансы на еврокубки?
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 9 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швейцария — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дания — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  3.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры