Семин: Самая большая проблема у нас — это руководители

Известный российский специалиствысказался о проблемах российского футбола на данный момент.

«Самая большая проблема у нас — это руководители: спортивные директора, президенты клубов, которые принимают такие решения. Иной раз они объективные, иногда — нет.

Но если спортивный директор участвует в принятии судьбоносных решений, он должен иметь соответствующую лицензию, в том числе и спортивную, чтобы руководить таким большим хозяйством. Вот отсюда и возникает несоответствие. Проще уволить тренера, чем самому нести ответственность, — вот такая у нас ситуация», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что лидером РПЛ является «Краснодар», а на второй строчке располагается «Зенит».