ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим Сушинский«Главное для "Динамо" — сохранить тренерский штаб». Сушинский — об итогах полуфинальных серий Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Хави: Я бы хотел работать в АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии
    Экс-наставник «Барселоны» Хави высказался о своем тренерском будущем.

    Хави
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хави

    «Я не тороплюсь, но мне бы хотелось выбрать хороший проект. Например, если сказали бы: "У вас есть четыре года, чтобы поработать и создать проект". Я бы хотел работать в АПЛ, потому что мне нравится страсть в этой лиге. В Испании слишком много внимания уделяется результату.

    Посмотрите, что случилось с Анчелотти. Люди его критикуют. Это несправедливо. Он выиграл 30 трофеев за 10 лет, а его критикуют так, будто он ничего не выиграл. Вальверде прекрасно сказал об этом: "Если Анчелотти критикуют, то на что надеяться остальным?" Давление в Испании сильное, особенно в "Барселоне" и "Реале".

    Что касается сборной Испании в будущем, то почему бы и нет. Или в другом месте. Я не переживаю на этот счет. У меня нет навязчивой идеи, что мне нужно работать. Я спокойно смотрю футбол, провожу время с семьей», — цитирует Хави The Athletic.

    Напомним, что также Хави успел поработать в катарском «Аль-Садде».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Шокирует ли «Атлетик» «МЮ» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Будет ли новая сенсация от «Будё-Глимта» в Лиге Европы?
  • «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Челси» сыграет в финале Лиги конференций?
  • «Челси» — «Юргорден». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.80
  • Экспресс дня 8 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Юргорден
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Фиорентина — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швейцария — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 17:20
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дания — США
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры