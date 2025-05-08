Хави: Я бы хотел работать в АПЛ

Экс-наставниквысказался о своем тренерском будущем.

«Я не тороплюсь, но мне бы хотелось выбрать хороший проект. Например, если сказали бы: "У вас есть четыре года, чтобы поработать и создать проект". Я бы хотел работать в АПЛ, потому что мне нравится страсть в этой лиге. В Испании слишком много внимания уделяется результату.

Посмотрите, что случилось с Анчелотти. Люди его критикуют. Это несправедливо. Он выиграл 30 трофеев за 10 лет, а его критикуют так, будто он ничего не выиграл. Вальверде прекрасно сказал об этом: "Если Анчелотти критикуют, то на что надеяться остальным?" Давление в Испании сильное, особенно в "Барселоне" и "Реале".

Что касается сборной Испании в будущем, то почему бы и нет. Или в другом месте. Я не переживаю на этот счет. У меня нет навязчивой идеи, что мне нужно работать. Я спокойно смотрю футбол, провожу время с семьей», — цитирует Хави The Athletic.

Напомним, что также Хави успел поработать в катарском «Аль-Садде».