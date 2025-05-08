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    Эрлинг Холанн: Можно искать оправдания, но мы просто играли недостаточно хорошо

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    Норвежский нападающий Эрлинг Холанн объяснил причины неудачного сезона для «Манчестер Сити».

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Можно искать оправдания, но мы просто играли недостаточно хорошо. Нам не хватало голода. Я был недостаточно хорош и недостаточно помогал команде», — приводит слова Холанна ESPN.

    В этом сезоне нападющий забил 30 голов в 40 матчах за «Манчестер Сити», но этого оказалось недостаточно для сохранения чемпионского титула и успешного выступления в Лиге чемпионов.

    «Горожане» борются за место в тройке АПЛ. На данный момент у команды 64 очка в 35 турах.

    В Лиге чемпионов «Сити» вылетел от мадридского «Реала» на стадии 1/8 финала.

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