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    Канищев: Не удивлюсь, если Вендел имитирует травму

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    Известный в прошлом российский нападающий Анатолий Канищев высказал свое мнение по поводу повреждения полузащитника «Зенита» Вендела.

    Вендел
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    Вендел

    «Травмы Вендела следовало ожидать. Вы видели, как он относился к своим профессиональным обязанностям. Это было ожидаемо. Тем более он уже подписал контракт с другим клубом. Доиграем без него.

    Даже если на его место выйдет игрок с меньшим уровнем мастерства, хуже не будет. Он халатно относится к своим профессиональным обязанностям. Вендел не может просто так отказаться играть. Не удивлюсь, если это имитация травмы. Но не стоит сожалеть. Есть люди более мотивированные», — сказал Канищев «Чемпионату».

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    Бразилец получил травму в матче 27-го тура с «Пари НН» (2:1) и покинул поле на 57-й минуте. Позже главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Вендел не поможет клубу в ближайшее время. Зимой 2025 года он подписал предварительный контракт с «Ботафого» и начнет играть за него летом.

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