Экс-защитник ЦСКА Боков: Я не удивлен результатами команды весной

Бывший защитник московского ЦСКАпрокомментировал прогресс своего бывшего клуба во второй части сезона в РПЛ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Максим Боков Фото: www.pfc-cska.com

«Я не удивлен результатами ЦСКА. Проведена очень большая работа. Я знаю, как тяжело, когда перестраивается команда. Николич еще и схему поменял. Но связи у команды остались все те же.

Пьянич влился в командную игру. Кисляк удивляет с хорошей стороны, но все к этому шло. ЦСКА — крепкая и слаженная команда, которая готова покорять вершины», — сказал Боков «Чемпионату».

После зимнего перерыва ЦСКА провел 9 матчей в РПЛ и победил в 6 играх, ни разу не уступив своим соперникам. Сейчас армейцы идут на третьем месте с 52 очками.