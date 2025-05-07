ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Интер — БарселонаМагия на «Сан-Сиро». «Интер» пережил каталонскую бурю и прорвался в финал Лиги Чемпионов
    Все новости спорта

    Экс-защитник ЦСКА Боков: Я не удивлен результатами команды весной

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Бывший защитник московского ЦСКА Максим Боков прокомментировал прогресс своего бывшего клуба во второй части сезона в РПЛ.

    Максим Боков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Боков

    «Я не удивлен результатами ЦСКА. Проведена очень большая работа. Я знаю, как тяжело, когда перестраивается команда. Николич еще и схему поменял. Но связи у команды остались все те же.

    Пьянич влился в командную игру. Кисляк удивляет с хорошей стороны, но все к этому шло. ЦСКА — крепкая и слаженная команда, которая готова покорять вершины», — сказал Боков «Чемпионату».

  • В ожидании трансферного окна. Кого должны подписать топ-клубы РПЛ?
  • Пытаемся разобраться, какие позиции будут усиливать клубы первой половины таблицы российской Премьер-лиги
  • Вчера

    • После зимнего перерыва ЦСКА провел 9 матчей в РПЛ и победил в 6 играх, ни разу не уступив своим соперникам. Сейчас армейцы идут на третьем месте с 52 очками.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Арсенал» снова много не забьют
  • «ПСЖ» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Удержится ли команда Роналду в чемпионской гонке?
  • «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли Павлюченкова пройти первый круг в Риме?
  • Павлюченкова — Бултер. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч ПСЖ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Юргорден
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч ПСЖ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Фиорентина — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Стернс — Калинская
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Квитова — Жабер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры