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    Деян Станкович«Спартак» — снова мимо чемпионского титула. И вот почему
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    Титов: Пусть Станкович работает, у него все получится

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о работе наставника красно-белых Деяна Станковича.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «Что значит оставлять или не оставлять? У него еще год контракта. Разве Станкович провалился? Разве "Спартак" вылетел из Кубка и идет на 7-м месте в чемпионате? Нет.

    Да, какой-то весенний отрезок в исполнении команды был не таким ярким, как хотелось бы. Но если красно-белые обыграют "Ростов" в полуфинале Пути регионов и выйдут в финал, о чем тогда можно говорить? К тому же остаются шансы на попадание в тройку в РПЛ. Повторюсь. У тренера есть действующий контракт. Пусть работает. Мне кажется, у него в итоге все должно получиться», — цитирует «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Спартак» располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

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