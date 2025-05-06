Титов: Пусть Станкович работает, у него все получится

Бывший капитанвысказался о работе наставника красно-белых

«Что значит оставлять или не оставлять? У него еще год контракта. Разве Станкович провалился? Разве "Спартак" вылетел из Кубка и идет на 7-м месте в чемпионате? Нет.

Да, какой-то весенний отрезок в исполнении команды был не таким ярким, как хотелось бы. Но если красно-белые обыграют "Ростов" в полуфинале Пути регионов и выйдут в финал, о чем тогда можно говорить? К тому же остаются шансы на попадание в тройку в РПЛ. Повторюсь. У тренера есть действующий контракт. Пусть работает. Мне кажется, у него в итоге все должно получиться», — цитирует «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Спартак» располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.