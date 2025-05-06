ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян Станкович«Спартак» — снова мимо чемпионского титула. И вот почему
    Все новости спорта

    Рафинья: Я чувствовал, что Хави мне не доверяет

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Футболист «Барселоны» Рафинья отметил, что он не ощущал доверия со стороны Хави во время работы тренера в каталонском клубе.

    Рафинья
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафинья

    Хави возглавлял сине-гранатовых с 2021 по 2024 год.

    «Я чувствовал, что Хави и его тренерский штаб не доверяют мне в достаточной мере. Я выкладывался на полную 60 минут, но он все равно меня менял. Я пытался исправить ситуацию, много с ним говорил, но ничего не менялось. У него было свое видение. Есть знаковое видео, где я прихожу на скамейку, не выдерживаю и бью по сиденью. Кажется, это был матч против "Манчестер Юнайтед", в котором я сыграл очень хорошо, забил гол и отдал голевую передачу. По-моему, счет был 2:2, и он меня заменил», — приводит слова футболиста Mundo Deportivo.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После ухода Хави каталонский клуб возглавил Ханс-Дитер Флик. Сейчас «Барселона» лидирует в таблице Примеры, набрав 79 очков в 34-х встречах.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать такой же голевой феерии, как в первом матче
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Трактор» снимет все вопросы на домашнем льду
  • «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Команда Слуцкого начнет без экивоков
  • «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Шеньхуа». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  6.95
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Миннесота — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вегас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры