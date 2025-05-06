Рафинья: Я чувствовал, что Хави мне не доверяет

Футболист «Барселоны»отметил, что он не ощущал доверия со стороныво время работы тренера в каталонском клубе.

Хави возглавлял сине-гранатовых с 2021 по 2024 год.

«Я чувствовал, что Хави и его тренерский штаб не доверяют мне в достаточной мере. Я выкладывался на полную 60 минут, но он все равно меня менял. Я пытался исправить ситуацию, много с ним говорил, но ничего не менялось. У него было свое видение. Есть знаковое видео, где я прихожу на скамейку, не выдерживаю и бью по сиденью. Кажется, это был матч против "Манчестер Юнайтед", в котором я сыграл очень хорошо, забил гол и отдал голевую передачу. По-моему, счет был 2:2, и он меня заменил», — приводит слова футболиста Mundo Deportivo.

Календарь и таблица испанской Примеры

После ухода Хави каталонский клуб возглавил Ханс-Дитер Флик. Сейчас «Барселона» лидирует в таблице Примеры, набрав 79 очков в 34-х встречах.