Ледяхов заявил, что отсутствие Вендела скажется на «Зените» в оставшихся матчах

Экс-футболиствысказался о роли полузащитника

Напомним, что игрок получил травму в последнем матче РПЛ против «Пари НН» (2:1) и пропустит следующие встречи «Зенита».

«Отсутствие Вендела скажется на "Зените" в оставшихся матчах. Он — ведущий игрок середины поля и конструктор всех атакующих действий команды. У "Зенита" возникнут определённые проблемы.

При этом у питерцев достаточно большая обойма футболистов — Вендела можно кем-то заменить. В оставшихся трёх матчах нужно мобилизовать все силы, чтобы не потерять очки. Это проблема, но она решаема», — сказал Ледяхов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Вендел провел за «Зенит» 22 матча, забил гол и сделал 10 голевых передач.