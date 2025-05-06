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    Андрей Кобелев«Игра со "Спартаком" станет для "Динамо" решающей». Кобелев — о 27-м туре РПЛ и проблемах «Зенита»
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    Ледяхов заявил, что отсутствие Вендела скажется на «Зените» в оставшихся матчах

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    Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о роли полузащитника Вендела в «Зените».

    Вендел — полузащитник «Зенита»
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    Вендел — полузащитник «Зенита»

    Напомним, что игрок получил травму в последнем матче РПЛ против «Пари НН» (2:1) и пропустит следующие встречи «Зенита».

    «Отсутствие Вендела скажется на "Зените" в оставшихся матчах. Он — ведущий игрок середины поля и конструктор всех атакующих действий команды. У "Зенита" возникнут определённые проблемы.

    При этом у питерцев достаточно большая обойма футболистов — Вендела можно кем-то заменить. В оставшихся трёх матчах нужно мобилизовать все силы, чтобы не потерять очки. Это проблема, но она решаема», — сказал Ледяхов Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Вендел провел за «Зенит» 22 матча, забил гол и сделал 10 голевых передач.

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