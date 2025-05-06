Де Брейне может остаться в «Манчестер Сити»

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити»выразил желание продолжить выступления за команду и в следующем сезоне, сообщает Give me Sport.

Ранее сообщалось, что 33-летний хавбек покинет «горожан» по окончании сезона, но сейчас Де Брейне изменил свою позицию и хочет дальше играть за «Ман Сити», если главный тренер клуба Хосеп Гвардиола поменяет свое мнение по поводу роли игрока.

Сам бельгиец считает, что еще способен провести сезон на высочайшем уровне и привести «Манчестер Сити» к победе АПЛ.

Теперь Де Брейне ждет ответных действий от руководства «горожан», которые ранее не стали предлагать ему новый контракт.