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    Абаскаль: «Спартак» действительно хорошо усилился зимой

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    Экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил результаты красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Нужно понимать, что чемпионат России делится на два отрезка. И весной всем приходится нелегко. Особенно в стартовых матчах, они ключевые. Чтобы побеждать, нужно быть менее ярким и более прагматичным. "Спартак" действительно хорошо усилился зимой. Но, честно говоря, я не в курсе, что именно у них пошло не так.

    Если мы говорим о первом сезоне, то повлияли травмы важных игроков — Умярова, Мозеса, Мартинса, Промеса. Плюс, как я уже говорил, чтобы хорошо и эффективно провести зимнюю подготовку, нужен опыт. Это вопрос времени. Тренеры, которые долго работают в РПЛ, знают, что делать.

    В футболе никогда не знаешь, что произойдет в дальнейшем. Принимается много решений, но, если результаты меняются, ничего из обещанного не остается в силе. При этом есть и обратные примеры, когда в долгосрочных проектах люди, несмотря на неудовлетворительные результаты, сохраняют уверенность и продолжают делать ставку на тех, кому доверились ранее», — заявил Абаскаль «СЭ».

    После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 51 очко и идет 4-м в таблице.

    Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года.

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