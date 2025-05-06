Абаскаль: Моя работа в России не завершена

Экс-наставник «Спартака»отметил, что он готов продолжить работу в России.

«Я уже говорил, что моя работа в России не завершена. В "Спартаке" было много обстоятельств, сложный контекст. На второй год не все получалось — очень непросто добиваться целей, когда нет спокойствия, которое требует такой клуб, как "Спартак".

Для меня двери в РПЛ открыты. Получив опыт работы в российском чемпионате, я больше знаю о лиге. И понимаю, как работать в любых условиях.

Мне нравится российский футбол, его культура, и я вижу очень высокий потенциал для работы в этой лиге», — сказал Абаскаль «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года.