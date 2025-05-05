1-й таймКрылья Советов — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Лунев«Крылья Советов» — «Динамо». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Юрий Семин: У «Спартака» произошли проблемы при подготовке на зимней паузе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Спартак
    Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результаты «Спартака» в весенней части сезона Российской Премьер-Лиги.

    Юрий Семин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Семин

    «Станкович никогда не работал с командами, когда зимний перерыв длится больше трёх месяцев. Может, что-то не получилось в подготовке, что-то не предусмотрели. Это и привело к тому, что "Спартак" не смог составить конкуренцию», — приводит слова Семина Чемпионата.

    В целом Сёмин позитивно оценивает нынешний «Спартак», подчёркивая, что команда играет с энтузиазмом, не сдаётся и демонстрирует характер, сравнимый с эпохой Романцева.

    После 27 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком. В следующем туре команда сыграет с московским «Динамо».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» закончит серию на домашнем льду
  • «Локомотив» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Ноттингем Форест» сделает шаг к зоне Лиги чемпионов
  • «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Милан» выиграть у «Дженоа»?
  • «Дженоа» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.36
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Жирона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры