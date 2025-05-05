Юрий Семин: У «Спартака» произошли проблемы при подготовке на зимней паузе

Экс-главный тренерпрокомментировал результатыв весенней части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Станкович никогда не работал с командами, когда зимний перерыв длится больше трёх месяцев. Может, что-то не получилось в подготовке, что-то не предусмотрели. Это и привело к тому, что "Спартак" не смог составить конкуренцию», — приводит слова Семина Чемпионата.

В целом Сёмин позитивно оценивает нынешний «Спартак», подчёркивая, что команда играет с энтузиазмом, не сдаётся и демонстрирует характер, сравнимый с эпохой Романцева.

После 27 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком. В следующем туре команда сыграет с московским «Динамо».